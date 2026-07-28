Trendi që po i lë tapetat në hije: Ky detaj e bën shtëpinë të duket shumë më luksoze
Mjafton vetëm një mur i punuar me kujdes për t’i dhënë hapësirës më shumë thellësi, ngrohtësi dhe elegancë, pa rinovime të mëdha
Nëse po planifikoni ta rinovoni dhomën e ndenjjes ose të gjumit, ndoshta është koha të mendoni për një alternativë ndaj tapetave klasike. Vitet e fundit, gjithnjë e më shumë pronarë shtëpish dhe banesash po zgjedhin panele muri me shirita druri, të njohura edhe si wood slat panels.
Brenda një kohe të shkurtër, ato janë bërë një nga elementet dekorative më të kërkuara në mobilimin modern. Popullariteti i tyre është rritur falë rrjeteve sociale dhe projekteve të shumta të dizajnerëve të interierit, ndërsa sot shihen si në banesa luksoze, ashtu edhe në hapësira më të vogla.
Muret fitojnë thellësi, ngrohtësi dhe elegancë
Ndryshe nga tapetat, të cilat ndryshojnë kryesisht sipërfaqen e murit, shiritat prej druri i japin hapësirës thellësi dhe strukturë. Muri nuk duket më i rrafshët, por fiton një efekt tredimensional që e bën interierin më të ngrohtë, më të sofistikuar dhe më interesant vizualisht.
Ato zakonisht prodhohen nga panele MDF të veshura me rimeso natyrale lisi, arre ose frashri. Ekzistojnë edhe versione me folje dekorative, të cilat janë më të përballueshme, por ruajnë një pamje tërheqëse.
Nuk shërbejnë vetëm si dekor
Shumë modele kanë një shtresë të pasme prej filci akustik, e cila ndihmon në zvogëlimin e jehonës dhe përmirësimin e akustikës së dhomës.
Për këtë arsye, ato përdoren shpesh në dhomat e ndenjjes me televizor, në zyrat e shtëpisë dhe në dhomat e gjumit, ku krijojnë një ambient më të qetë dhe më të këndshëm, transmeton Telegrafi.
Ku duken më bukur?
Dizajnerët rekomandojnë që këto panele të vendosen vetëm në një mur të theksuar, në mënyrë që hapësira të mos duket e mbingarkuar. Qëllimi i tyre është të tërheqin vëmendjen dhe të krijojnë një detaj të fortë dekorativ.
Më së shpeshti vendosen:
- pas televizorit në dhomën e ndenjjes;
- pas shtratit në dhomën e gjumit;
- në korridore;
- në këndin e punës ose zyrën e shtëpisë;
- pas tavolinës në dhomën e ngrënies.
Pamje luksoze pa punime të mëdha
Një nga arsyet kryesore të popullaritetit të tyre është se mund ta bëjnë hapësirën të duket shumë më luksoze pa ndërhyrje të kushtueshme.
Panelet shiten në segmente të gatshme dhe, në shumë raste, vendosen drejtpërdrejt mbi mur me ngjitës ose vida. Kjo e bën procesin më të shpejtë dhe më të thjeshtë, pa pasur nevojë për punime të mëdha ndërtimore.
Në dispozicion janë nuanca të ndryshme, nga lisi i çelët dhe arra natyrale deri te tonet më të errëta. Shumë të kërkuara janë edhe versionet e zeza, veçanërisht në interierët minimalistë.
A mund t’i zëvendësojnë plotësisht tapetat?
Tapetat vazhdojnë të kenë vendin e tyre në mobilim, por panelet me shirita druri ofrojnë një efekt vizual që veshjet klasike të murit vështirë se mund ta arrijnë.
Përveç pamjes më moderne, ato janë më rezistente dhe më të lehta për t’u mirëmbajtur. Zakonisht mjafton të hiqet pluhuri me një leckë të thatë ose pak të lagur. Te tapetat, ndërkaq, me kalimin e kohës mund të shfaqen shkëputje të skajeve, zbehje ose dëmtime nga lagështia.
Një trend që pritet të zgjasë
Ekspertët e interierit besojnë se panelet prej druri nuk janë vetëm një modë kalimtare. Ato përshtaten lehtë me stile të ndryshme, nga ai skandinav dhe japandi deri te interierët minimalistë, modernë dhe industrialë.
Me vetëm një mur të punuar me kujdes, mund të ndryshojë plotësisht pamja e dhomës dhe të krijohet përshtypja e një shtëpie më elegante dhe më të kushtueshme. /Telegrafi/