Momenti që se pa askush: Neuer pati një përplasje me fëmijën e topave gjatë duelit me PSG-në
Gjatë ndeshjes mes PSG-së dhe Bayern Munichut, Manuel Neuer u përfshi në një përplasje me një nga mbledhësit e topave të skuadrës parisiene.
Pamjet e publikuara nga Amazon Prime tregojnë portierin e Bayern Munichut teksa zgjat dorën drejt një mbledhësi topash të PSG-së, i cili qëndron pas vijës anësore, duke i kërkuar topin.
Mirëpo, mbledhësi i topave i pozicionuar menjëherë pas tabelave reklamuese, e injoron kërkesën, e tërheq topin mbrapa me këmbë dhe shkëmben disa shikime të ftohta me 40-vjeçarin.
Neuer më pas kthehet mbrapa i irrituar dukshëm, me buzët e shtrënguara nga habia dhe largohet.
“Duhet të kesh shumë guxim ta bësh këtë ndaj Manuel Neuer”, komentoi platforma nën videon e publikuar.
Nuk është e qartë saktësisht se në cilin moment të ndeshjes ndodhi incidenti mes kapitenit të Bayern Munichut dhe mbledhësit të topave.
Megjithatë, bavarezët ende kanë shanse për të arritur finalen e Ligës së Kampionëve në Budapest, edhe pse në një moment të ndeshjes së parë mbetën prapa me rezultat 5-2.
Kampioni rekord i Gjermanisë më pas realizoi një rikthim të jashtëzakonshëm në ndeshjen e parë gjysmëfinale dhe tani udhëton drejt “Allianz Arena” për ndeshjen e kthimit më 6 maj, duke qenë në disavantazh 5-4.
Kur goli i pestë spektakolar i Ousmane Dembeles për Parisin në minutën e 58-të dukej se e bënte misionin pothuajse të pamundur, Bayern megjithatë refuzoi të dorëzohej./Telegrafi/