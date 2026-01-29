Momenti kur ushtarët rusë të frikësuar i dorëzohen robotit ukrainas, pamje si në filma
Ky është momenti i çuditshëm kur ushtarët e dëshpëruar të Putinit i dorëzohen një roboti lufte ukrainas.
Tre trupa ruse të veshur me veshje të bardha ushtarake mund të shihen të shtrirë në borë, përpara se të ngrihen me kujdes dhe të ecin drejt robotit luftarak.
Krahët e tyre ngriten lart në shenjë dorëzimi, përpara se të shtrihen në tokë.
Besohet të jetë hera e parë që një video ka kapur trupat duke ia ulur armët një roboti luftimi tokësor gjatë luftimeve aktive, shkruan the Sun.
Droni tokësor ukrainas i gjurmueshëm ishte një Droid TW-7.62 me telekomandë, i montuar në një platformë NUMO dhe i pajisur me mitraloz.
Bëhet e ditur se Ukraina është lider botëror në krijimin e robotëve dhe dronëve të armatosur për të luftuar kundër Putinit dhe fushatës së tij të përgjakshme katërvjeçare të luftës.
Pamjet tregojnë se sa shpejt lufta në Ukrainë po transformon luftimet, me robotët që zëvendësojnë gjithnjë e më shumë këmbësorinë në disa nga rolet më të rrezikshme.
Dronët tokësorë tani po përdoren për zbulim, sulme, logjistikë dhe evakuim të personelit — duke zvogëluar viktimat ukrainase, ndërkohë që ruhet presioni mbi pozicionet ruse.
Aftësitë revolucionare të Ukrainës me dronë në luftë po i mposhtin vazhdimisht përpjekjet e dëshpëruara të luftës të Putinit.
Roboti kontrollohej nga Korpusi i Tretë i Ushtrisë elitare të Ukrainës – komandanti i të cilit e përshëndeti armën sekrete si shënimin e një kapitulli të ri në luftën moderne.
"Lufta që po zhvillohet aktualisht në vendin tonë është e para dhe e vetmja luftë moderne teknologjike në histori", deklaroi ai. /Telegrafi/