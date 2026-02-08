Momente horrori në kafaz: Luftëtari e kafshoi në vesh rivalin, rrahet brutalisht nga tifozët
Një kafshim brutal në vesh çoi në kaos total dhe në sulmin e një luftëtari nga turma gjatë një eventi MMA në Çeki.
Në një mbrëmje të organizuar nga Clash MMA të shtunën në Brno, Vaclav Mikulasek (i njohur si “Baba Jaga”) dhe Pavol Vasko (“Pali Hari”) u përballën në ndeshjen kryesore, e cila doli jashtë kontrollit në një mënyrë të pazakontë.
Gjatë një tentative për rrëzim nga Mikulasek, Vasko reagoi duke e kafshuar në vesh. Luftëtari çek reagoi menjëherë me dhimbje të forta, ndërsa gjaku nisi të rridhte nga ana e kokës.
Vasko doli nga kafazi, por situata u përshkallëzua kur disa persona nga publiku e sulmuan. Sigurimi u përpoq të qetësonte gjendjen dhe ta shoqëronte jashtë, por ai u detyrua të hapte rrugë mes turmës, ndërsa drejt tij u hodhën pije, karrige dhe u godit me grushte.
Edhe kur arriti te korridori i daljes, ai nuk ishte ende i sigurt. Një tifoz e goditi me karrige, ndërsa një luftëtare femër i dha një goditje me këmbë në bark, para se më në fund të largohej nga zona.
Për më shumë shikoni pamjet e rënda./Telegrafi
MMA fighter got jumped by the crowd after nearly biting his opponent’s ear off 😳 pic.twitter.com/BIG2r9BGQs
— Happy Punch (@HappyPunch) February 8, 2026