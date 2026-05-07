Ekzekutim në sy të të gjithëve: Luftëtari i MMA-së vritet si në filma
Një luftëtar brazilian i MMA-së është qëlluar për vdekje, pasi dyshohet se u ndoq nga dy persona të armatosur.
Rogerio Silva Santos u ekzekutua pasi tentoi të fshihej brenda një dyqani të vogël ushqimor. Ngjarja e rëndë ndodhi në Lucas do Rio Verde, qytet në shtetin brazilian Mato Grosso.
Sipas raportimeve, dy të dyshuarit e qëlluan viktimën 36-vjeçare, e njohur me nofkën “Cachorro Louco”, disa herë në hyrje të dyqanit nga afër, përpara se të largoheshin nga vendi i ngjarjes. Deri tani nuk ka të arrestuar.
Rogerio, i cili ishte nga qyteti amazonik Almeirim në shtetin Para, kishte kandiduar edhe në zgjedhjet lokale atje në vitin 2020, por nuk kishte arritur të fitonte votat e nevojshme.
Nuk ishte e qartë menjëherë se çfarë po bënte në Lucas do Rio Verde – një qytet i madh bujqësor rreth 2,000 milje larg vendlindjes së tij (një udhëtim rreth 70 orë me makinë) – në momentin kur u qëllua për vdekje.
Një zëdhënës i Policisë Civile tha se shërbimet emergjente u mobilizuan pasi u njoftuan për një person të plagosur në lagjen Tessele Junior, por konfirmoi se ai kishte ndërruar jetë para se zjarrfikësit dhe policia të mbërrinin.
“Dy të dyshuarit e qëlluan viktimën të paktën tri herë”, deklaroi ai.
Mediat lokale e përshkruan vrasjen si një “ekzekutim”. Sipas statistikave të publikuara online, Rogerio i kishte humbur të tetë ndeshjet e tij në MMA dhe hera e fundit që kishte garuar ishte në mars të vitit 2018.
Në artikull përmendet edhe një rast tjetër i fundit në Brazil: nëntorin e kaluar, një ish-luftëtar brazilian i UFC-së, Godofredo Pepey (38), u gjet i vdekur në burg në Florida, ku ndodhej i arrestuar që nga fundi i qershorit, nën dyshimet për dhunë ndaj bashkëshortes së tij, Samara Mello.
Pepey, i lindur në Fortaleza, e nisi karrierën në artet marciale bashkë me vëllain e tij (rrip i zi në jiu-jitsu brazilian). Ai zhvilloi ndeshjen e parë profesionale në MMA në vitin 2003, vetëm 15 vjeç, u shkëput për tre vjet dhe u rikthye në 2006. Debutoi në UFC në 2012 dhe luftoi për gjashtë vite, derisa organizata vendosi të mos ia rinovonte kontratën./Telegrafi/