Strickland “shokon” UFC-në: Ia merr titullin Khamzat Chimaevit dhe i shkakton humbjen e parë në karrierë
Sean Strickland ka realizuar një nga befasitë më të mëdha të viteve të fundit në UFC, duke mposhtur Khamzat Chimaevin me vendim të ndarë në eventin kryesor të UFC 328, të dielën, dhe duke ia shkaktuar ish-kampionit humbjen e parë në karrierën e tij në MMA, njëkohësisht duke rimarrë titullin e UFC në peshën e mesme.
Në një duel të ashpër prej pesë raundesh në Prudential Center, Strickland i mbijetoi presionit dhe dominimit të hershëm në tokë nga Chimaevi, për të dalë fitues me votat: 47-48, 48-47, 48-47.
Kampioni e dërgoi amerikanin në tapet që në raundin e parë dhe e kontrolloi, por Strickland reagoi fuqishëm në të dytin, duke frenuar tentativat për rrëzim dhe duke kaluar pjesë të mëdha të raundit në pozita të favorshme.
Nga raundi i tretë e tutje, Strickland e rriti ritmin në këmbë me boksin e tij, duke e shtyrë Chimaevin prapa edhe pse dyshohet se pësoi një thyerje të hundës. Edhe pse kishte avantazh të dukshëm në mundje, Chimaevi zgjodhi shpesh të shkëmbejë goditje, ndërsa në fund të raundit të katërt u rikthye te loja në tokë, duke e hedhur sërish Stricklandin në tapet në minutën e fundit.
Raundi i pestë doli vendimtar: Strickland përdori jab-in, lëvizjen dhe menaxhimin e distancës për të bërë mjaftueshëm që dy nga tre gjyqtarët t’ia japin raundin dhe për rrjedhojë edhe fitoren, duke u kurorëzuar si kampion i dyfishtë i peshës së mesme.
Pas ndeshjes, në një fjalim emocional (dhe me gjuhë të ashpër) në oktagon, Strickland i bëri nderime kundërshtarit dhe pranoi se kishte tepruar gjatë përplasjes verbale para meçit.
“Kjo është ëndrra,” u shpreh ai, duke falënderuar mbështetësit dhe duke përmendur se e riktheu titullin që e kishte humbur ndaj Dricus du Plessis në shkurt 2025./Telegrafi/