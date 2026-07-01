Moment prekës: Mike Maignan befason tifozin pas ndeshjes së Francës
Portieri i Francës, Mike Maignan, ka tërhequr vëmendjen jo vetëm me paraqitjen e tij të jashtëzakonshme në Kupën e Botës, por edhe me një gjest të veçantë ndaj një tifozi pas ndeshjes.
Franca vazhdoi dominimin e saj duke mposhtur Suedinë dhe duke siguruar kualifikimin në fazën e 1/16-ave, me Maignan që ruajti portën e paprekur falë një performance të nivelit të lartë.
Portieri francez regjistroi disa pritje vendimtare, duke neutralizuar të gjitha goditjet në portë të kundërshtarëve, të cilët arritën vetëm tri tentativa të sakta.
Menjëherë pas përfundimit të takimit, Maignan iu drejtua tribunave me një buzëqeshje të madhe, duke festuar me tifozët.
Në vend të gjesteve të zakonshme si dhurimi i fanellës apo dorezave, këtë herë ai zgjodhi një moment më personal dhe emocional.
France 🇫🇷 goalkeeper Mike Maignan spotted his friend in the stands after their World Cup win over Sweden 🇸🇪 and immediately ran over to gift him his match-worn jersey. ❤️🥹 …..His friend couldn’t stop praising him afterwards! 😂🔥 pic.twitter.com/boKvWS477Z
— NEDU (@Nedu_brazil01) July 1, 2026
Sipas raportimeve dhe pamjeve që qarkulluan në rrjetet sociale, në tribuna ndodhej një mik i tij i afërt.
Maignan iu afrua dhe i dhuroi një pjesë të pajisjeve të tij nga ndeshja, një gjest që u prit me duartrokitje dhe emocione të forta nga personi në fjalë.
Ky moment i veçantë tregon edhe një herë anën njerëzore të futbollit: edhe në ndeshje me intensitet të lartë dhe presion maksimal, lojtarë si Maignan nuk harrojnë lidhjet e tyre më të afërta jashtë fushës. /Telegrafi/