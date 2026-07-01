Mohamed Salah rikthehet në stërvitje, rriten shpresat për duelin ndaj Australisë
Kapiteni i Egjipti, Mohamed Salah, është rikthyer në stërvitje të martën, duke marrë pjesë në një pjesë të seancës stërvitore të skuadrës, ndërsa vazhdon rikuperimin nga dëmtimi në kofshë.
Kthimi i yllit të Liverpool ka rritur optimizmin se ai do të jetë i gatshëm për ndeshjen e fazës së 1/16-ave të Kupës së Botës kundër Australia, e cila do të zhvillohet të premten në Dallas.
Salah u detyrua të largohej nga fusha gjatë barazimit 1-1 ndaj Irani në ndeshjen e fundit të fazës së grupeve, duke ngritur dyshime për gjendjen e tij fizike para përballjes eliminatore me australianët.
Federata Egjiptiane e Futbollit publikoi fotografi të sulmuesit në stërvitje në Spokane, Oregon, të shoqëruara me mbishkrimin: “Mbreti është kthyer”, një mesazh që ka entuziazmuar tifozët egjiptianë.
Salah ka qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm të Egjiptit në këtë Botëror, duke kontribuar me një gol dhe dy asistime, teksa “Faraonët” përfunduan në vendin e dytë në Grupin G, pas Belgjika vetëm për shkak të golaverazhit.
Tashmë mbetet për t'u parë nëse Mohamed Salah do të jetë në gjendje të luajë nga minuta e parë kundër Australisë, por rikthimi i tij në stërvitje është padyshim një lajm shumë pozitiv për Egjiptin para sfidës më të rëndësishme të turneut. /Telegrafi/