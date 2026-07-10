Modelja e famshme Gigi Hadid u rikthye në pasarelë pas një pauze
Gigi Hadid u rikthye në pasarelë pas një pauze gati pesëmujore. Modelja eci në sfilatën e Balenciaga-s si pjesë e Javës së Modës së Lartë në Paris më 8 korrik, paraqitja e saj e parë në pasarelë që nga shkurti.
Hadid tërhoqi vëmendjen me një krijim të pazakontë me pupla të zeza që i mbulonte kokën, fytyrën dhe pjesën e sipërme të trupit. Me bluzën mbresëlënëse, ajo mbante veshur pantallona të zeza me pala dhe dizajn shumë të gjera, duke krijuar një pamje që përshtatej me estetikën karakteristike të Balenciaga-s.
Shfaqja shënoi gjithashtu koleksionin e parë të haute couture të drejtorit krijues të Balenciaga-s, Pierpaolo Piccioli, për shtëpinë e modës. Në pistë u prezantuan silueta të shumta të theksuara, përfshirë atë të veshur nga Hadid.
Përpara kësaj sfilate, Hadid eci për herë të fundit në pasarelë në shkurt, kur veshi koleksionin e vjeshtës 2026 të Ralph Lauren.
Më pas ajo ndryshoi disa pamje. Ajo hapi shfaqjen me një jelek të thurur ngjyrë kafe dhe një fund të gjatë, të cilin e kombinoi me një jakë të zezë me jakë të rrumbullakët, një rrip me zinxhir argjendi dhe çizme lëkure.
Më vonë ajo u shfaq me një fustan prej kadifeje pa mëngë, i cili shoqërohej nga një pelerinë e zbukuruar me detaje si xhevahire dhe një rrip i gjerë që e theksonte më tej të gjithë kombinimin.