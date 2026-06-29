Modeli i palosshëm i iPhone Ultra shfaqet me ngjyrë të zezë
Apple pritet të zbulojë iPhone-in e saj të parë të palosshëm së bashku me serinë iPhone 18 Pro këtë shtator.
I përfolur se do të quhet iPhone Ultra, pajisja tani është shfaqur në një set të ri imazhesh model të rrjedhura, transmeton Telegrafi.
Ndërsa njësi model të palosshme të pajisjes së palosshme kanë dalë më parë, ky rrjedhje e fundit ofron një pamje të pajisjes me një ngjyrë të zezë.
Imazhet tregojnë faktorin e formës së ekranit të gjerë, të ngjashëm me Huawei Pura X Max.
Sipas rrjedhjes, iPhone Ultra mund të jetë pothuajse aq i hollë sa Samsung Galaxy Z Fold7 kur paloset dhe të matë vetëm 4.5 mm kur shpaloset.
Pjesa e pasme përmban një konfigurim me dy kamera me të dy sensorët e vendosur brenda një moduli kamerash në formë pilule.
Në brendësi, ekrani i gjerë e bën iPhone Ultra të duket si një iPad mini më i vogël.
Një prerje me vrima në këndin e sipërm të majtë pritet të strehojë kamerën e brendshme selfie.
Ndërkohë, ekrani i mbulesës përmban një prerje me vrima në qendër për kamerën e përparme.
Butonat e volumit janë të vendosur përgjatë skajit të sipërm, ndërsa butoni i ndezjes ndodhet në anë.
Një buton i dedikuar i Kontrollit të Kamerës është gjithashtu i dukshëm poshtë butonit të ndezjes.
Thuhet se Apple iPhone Ultra do të fuqizohet nga çipseti A20 Pro dhe do të ofrojë 12 GB RAM.
Thuhet se pajisja e palosshme do të ketë një ekran prej 5.49 inç dhe një ekran të brendshëm fleksibël prej 7.76 inç.
Pritet të zbulohet më 8 shtator së bashku me iPhone 18 Pro dhe iPhone 18 Pro Max. /Telegrafi/