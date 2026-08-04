Prezantohet OnePlus 16
Kompania OnePlus ka njoftuar ardhjen e modelit të ri të telefonit të saj të nivelit të lartë, OnePlus 16, i cili pritet të prezantohet fillimisht për tregjet e Kinës dhe Indisë.
Sipas informacioneve të para, pajisja e re do të sjellë përmirësime të rëndësishme në performancë, ekran, bateri dhe sistemin e kamerave.
Raportet jozyrtare sugjerojnë se OnePlus 16 mund të pajiset me një ekran OLED rreth 6.78 inç, bateri të madhe prej 9,000 mAh dhe një kamerë kryesore me sensor deri në 200 megapikselë.
Telefoni pritet të përdorë një procesor të gjeneratës së re Snapdragon 8 Elite, ndërsa dizajni mund të sjellë ndryshime në modulin e kamerës dhe teknologji të reja për lojëra dhe përdorim të avancuar.
Sipas disa raportimeve, OnePlus 16 mund të mos jetë i disponueshëm në të gjitha tregjet ndërkombëtare, pasi kompania po rishikon strategjinë globale.
Disa burime kanë pretenduar se modeli mund të fokusohet kryesisht në Kinë dhe Indi, megjithëse kompania ende nuk ka dhënë një konfirmim zyrtar për planet e shpërndarjes.
Nëse specifikat e raportuara konfirmohen, OnePlus 16 do të synojë të konkurrojë drejtpërdrejt me modelet premium të kompanive si Samsung Electronics dhe Apple, duke u fokusuar në baterinë e madhe, fuqinë përpunuese dhe kamerat me rezolucion të lartë. /Telegrafi/