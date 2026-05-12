Mjeshtri i madh i futbollit shiste kikirikë kur ishte fëmijë dhe gati sa nuk humbi këmbën - më vonë fitoi dy Kupa të Botës
Waldyr Pereira, i njohur nga të gjithë si “Didi”, lindi më 8 tetor 1928 dhe vdiq më 12 maj 2001. Ai vinte nga një familje e varfër në Campos dos Goytacazes, 150 kilometra në veri të Rio de Janeiros.
Si djalë i ri, ai shiste kikirikë për të ndihmuar në mbështetjen e familjes së tij dhe luante futboll në rrugë. Në moshën 14 vjeçare, ai pothuajse humbi këmbën e djathtë për shkak të një infeksioni të rëndë në gju pas një dëmtimi. Mjekët menduan për amputim, por ai arriti të shërohej dhe shpejt filloi të luante për klubet lokale.
Ai e filloi karrierën e tij profesionale te Americano FC dhe u bë i famshëm te Fluminense dhe veçanërisht te Botafogo, ku u bë një nga lojtarët më të rëndësishëm në historinë e klubit.
Didi ishte i njohur për lojën e tij të qetë, teknikën e jashtëzakonshme dhe aftësinë për të drejtuar lojën nga pozicioni i mesfushës. Kontributi i tij më i famshëm në futboll ishte shpikja e "folha seca" – goditja ku topi fluturonte lart dhe pastaj binte papritur, gjë që shpesh e ngatërronte portierin. Kjo gjuajtje e bëri atë gjithashtu një mjeshtër të gjuajtjeve të lira.
Braziliani ishte një figurë kyçe në ekipin kombëtar brazilian që fitoi Kampionatin Botëror në vitet 1958 dhe 1962. Në kampionatin në Suedi në vitin 1958, ai u zgjodh si lojtari më i mirë i turneut, përpara Peles, atëherë të ri, dhe Garrinchas brilant. Aftësia e tij për të kontrolluar ritmin e lojës ishte thelbësore për lojën e asaj gjenerate legjendare.
Didi bëri gjithashtu histori si golashënuesi i parë në stadiumin e famshëm Maracana, ku ai shënoi golin e parë në stadium në vitin 1950 në një ndeshje midis Carioca dhe Sao Paulo, në ditën e hapjes.
Ai luajti shkurtimisht për Real Madridin dhe fitoi Kupën e Evropës (Liga e Kampionëve) në vitin 1960. Megjithatë, për shkak të mosmarrëveshjeve me Alfredo Di Stefano, ai nuk qëndroi gjatë në Spanjë dhe u kthye në Brazil.
Pas karrierës së tij si lojtar, ai iu përkushtua zejes së trajnerit. Ai e udhëhoqi Perunë në Kupën e Botës 1970, ku skuadra arriti në çerekfinale - një rezultat që ende konsiderohet si një nga më të mëdhenjtë në historinë e futbollit peruan. /Telegrafi/