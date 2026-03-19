“Mjekët më thanë të harroja futbollin” – rrëfimi tronditës i yllit të Interit
Sulmuesi i Interit, Ange-Yoan Bonny, ka rrëfyer një nga momentet më dramatike dhe emocionalisht të ngarkuara të jetës së tij të re, ditën kur një kontroll mjekësor i dështuar te Juventus gati sa nuk i dha fund karrierës së tij futbollistike para se ajo të niste siç duhet.
Duke folur ekskluzivisht për L’Equipe, sulmuesi i Interit kujtoi momentin kur, në moshën 17-vjeçare, mjekët zbuluan një çrregullim kardiak gjatë një kontrolli rutinë para nënshkrimit të kontratës.
“Kalova nga transferimi te Juventusi në asgjë. Mjekët më thanë se, sipas mendimit të tyre, të luaja futboll do të ishte e vështirë. Ishte një goditje e rëndë për një djalë plot ëndrra”.
Ajo që pasoi ishte një moment i sinqertë lidhjeje njerëzore, të cilin Bonny e ruan ende me shumë vlerë.
Ai u kthye në shtëpi, në Tours, dhe shkoi drejtpërdrejt në një parking në zemër të lagjes së tij, një vend i thjeshtë, por me domethënie të madhe për të dhe miqtë e tij më të afërt.
“Miqtë e mi ishin në të njëjtën gjendje emocionale si unë, sikur kjo t’u kishte ndodhur atyre. E kuptova se te kush mund të mbështetesha. Nuk do ta harroj kurrë këtë”, tha ai.
Është i njëjti parking ku, vite më vonë, ai njoftoi nënshkrimin me Interin. Kjo simetri nuk i ka shpëtuar vëmendjes së tij.
Karriera e Bonnyt më pas mori një rrjedhë tjetër, me një periudhë në Serie B te Parma, promovim në elitë dhe më pas transferimin te Interi, por episodi me Juventusin mbetet një kapitull përcaktues.
Edhe nëna e tij pati një rol vendimtar, duke kërcënuar se nuk do të jepte firmën për kontratën e tij të parë profesionale nëse ai nuk kalonte provimet shkollore.
Tani i konsoliduar në një nga klubet më të mëdha të Evropës, rrugëtimi i Bonnyt nga ai parking në Tours deri në “San Siro” është një histori vërtet e jashtëzakonshme./Telegrafi/