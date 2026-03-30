Mitrovica organizon ndjekjen e finales Kosovë–Turqi në ekran të madh
Komuna e Mitrovicës ka njoftuar se do të organizojë shfaqjen publike të ndeshjes finale të play-off-it ndërmjet Kosovës dhe Turqisë.
Sipas njoftimit, kjo përballje do të transmetohet në ekran të madh në Palestra Sportive Minatori, duke u mundësuar tifozëve që ta ndjekin së bashku ndeshjen në një atmosferë të përbashkët sportive.
Ngjarja do të mbahet më 31 mars, duke filluar nga ora 20:45, ndërsa autoritetet lokale kanë ftuar qytetarët që të marrin pjesë dhe të përkrahin përfaqësuesen e Kosovës në këtë ndeshje të rëndësishme.
Komuna ka theksuar rëndësinë e unitetit dhe mbështetjes për ekipin kombëtar, duke synuar krijimin e një atmosfere festive dhe bashkuese për tifozët.
