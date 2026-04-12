Katër finalistët e këtij edicioni të pestë të Big Brother VIP Albania janë Selin Bollati, Mateo Borri, Armir Shahini - Miri dhe Rogert Sterkaj.

Teksa pritej një mbrëmje e qetë dhe të festonin bashkë se ishin finalistë, Rogerti vendosi që të debatonte me të gjithë.

E me sa duket Miri është zhgënjyer nga ai, pasi banori nuk ia kurseu as atij ofendimet.

Një një bisedë me Mateon, Miri u shpreh se të ishte Brikena në finale 100 mijë herë më mirë pasi do kishin qëndruar rehat.

Pjesë nga biseda mes tyre:

Mateo: Të kishte ndejtur Brikena këtu, do të ishte java më e bukur për të katërt.

Miri: Ti mendon se nuk e shpresoja ashtu.

Mateo: Javë më të bukur nuk do të kishte. Po pse e the me zë të lartë në Prime, me shoqërinë që kam me Rogertin, dua atë në finale.

Miri: Shoqëri për shoqëri do t’i shkoja unë asaj gjësë.

Mateo: Ja shoqëria, ta kemi thënë të gjithë.Miri: Iku në punë të vet.

Mateo: Ta kemi thënë të gjithë.

Miri: Nuk ka rëndësi çfarë ke thënë, shkoi në punë të vet, kaq.

Mateo: Do ishim kënaqur, me sfida, me gjëra, me pozitivitet, me të qeshura.

Miri: Ja pra, janë njerëzit që e duan.




