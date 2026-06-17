MINTI publikon çmimet e derivateve, nafta më lirë për dy cent
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për datën 17 qershor 2026.
Referuar vendimit të MINTI-it, sot çmimi i naftës është 1.47 euro për litër, që në krahasim të martën është dy cent më lirë.
Çmimi i benzinës për sot është 1.39 për litër, i njëjtë me të martën, gjersa edhe çmimi i gazit mbetet i njëjtë me ditën paraprake, 0.67 euro për litër.
Çmimet e MINTI-t hyjnë në fuqi çdo ditë në ora 10:00 dhe vlejnë 24 orë. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate