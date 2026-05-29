Ministria e Drejtësisë: Gruevski ende është shtetas i Maqedonisë, procedura për ekstradimin e tij vazhdon
Ministria e Drejtësisë ka reaguar pas informacioneve se ish-kryeministri Nikolla Gruevski ka marrë nënshtetësinë e Hungarisë. Nga Ministria e Drejtësisë thonë se e monitorojnë nga afër situatën dhe se Gruevski mbetet shtetas i Maqedonisë së Veriut.
"Ministria e Drejtësisë po monitoron nga afër informacionin e publikuar në publik në lidhje me pretendimet se Nikola Gruevski ka fituar shtetësinë hungareze. Pavarësisht të gjitha spekulimeve dhe informacioneve jozyrtare në lidhje me statusin e tij të mundshëm në Hungari, Nikola Gruevski mbetet shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe është një person që i nënshtrohet vendimeve gjyqësore përfundimtare dhe procedurave aktive", thuhet në njoftimin e Ministrisë së Drejtësisë.
Gjithashtu më tej theksojnë se procedura për ekstradimin e Gruevskti vazhdon në përputhje me legjislacionin vendas, marrëveshjet dypalëshe dhe konventat ndërkombëtare.
"Brenda kuadrit të kompetencave të saj, Ministria do të vazhdojë të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm ligjorë dhe diplomatikë në komunikim me autoritetet kompetente të Hungarisë", thuhet në njoftim./Telegrafi/