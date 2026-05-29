M-NAV: Nuk ka vështirësi ose probleme në trafikun ajror
Trafiku ajror në vend po zhvillohet pa vështirësi dhe probleme në përputhje me procedurat ndërkombëtare të navigimit, informoi sot M-NAV, SHA në pronësi shtetërore që ofron shërbime të navigimit ajror.
M-NAV thekson se individët me dezinformata politike ditore duan të arrijnë një qëllim për përfitim personal.
“Ju informojmë se informatat që dolën në publik në lidhje me vështirësitë në trafikun ajror janë plotësisht të pasakta dhe ne e hedhim poshtë plotësisht atë. Trafiku ajror në vend po zhvillohet pa asnjë vështirësi dhe pa probleme në përputhje me procedurat ndërkombëtare të navigimit. Në M-NAV, të gjitha sistemet kritike janë të dyfishta dhe nuk ka rrezik të dyshohet se po rrezikohet siguria e trafikut ajror.
Lidhur me dezinformimin në lidhje me mungesën e komunikimit të sigurt VHF me pilotët, dëshirojmë të informojmë publikun se në këtë moment Solunska Glava po përdoret si pika kryesore nga e cila komunikohet me pilotët. Dezinformatat janë propagandë politike ditore e individëve që duan të arrijnë një qëllim të caktuar për përfitim personal, ndërsa përfshijnë M-NAV-in në të”, thuhet në informacionin nga M-NAV.