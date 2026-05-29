"VSquare": Nikolla Gruevski ka marrë shtetësi hungareze në vitin 2022, ekstradimi i tij pothuajse i pamundur
Ish-kryeministri i Maqedonisë, Nikolla Gruevski, i cili jeton në Budapest që nga viti 2018, do të marrë shtetësinë e plotë hungareze në vitin 2022, raportoi portali investigativ "VSquare", duke cituar burime në qeverinë hungareze.
Sipas të njëjtave burime, Gruevski ende jeton në Hungari, gjë që zvogëlon ndjeshëm shanset e ekstradimit të tij në Maqedoninë e Veriut.
Sipas portalit, shtetësia iu dha në bazë të “interesit kombëtar të Hungarisë”, gjë që i siguron atij mbrojtje ligjore shumë më të fortë sesa azili politik që ai mori më parë nga qeveria e Viktor Orban.
"VSquare" deklaron se, ndryshe nga azili, i cili mund të revokohet, heqja e shtetësisë është një procedurë ligjore komplekse dhe do të kërkonte të vërtetohej se ajo është marrë nëpërmjet mashtrimit ose korrupsionit. Në këtë rast, kjo do të nënkuptonte edhe një hetim ndaj përfaqësuesve më të lartë të qeverisë së atëhershme hungareze.
Tema është bërë përsëri aktuale pas ndryshimeve politike në Hungari dhe njoftimeve të Kryeministrit të ri "Peter Magyar" se vendi nuk do të jetë më një strehë për njerëzit e akuzuar për krime. Pas këtyre mesazheve, disa nga politikanët që morën azil në Hungari tashmë janë larguar nga vendi.
Gruevski u arratis nga Maqedonia në nëntor 2018, pak para se të fillonte të vuante dënimin me dy vjet burg në rastin “Tanku”, i cili lidhej me blerjen e një "Mercedesi" luksoz me vlerë rreth 600.000 euro./Telegrafi/