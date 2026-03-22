Ministri i Jashtëm i Hungarisë i zbuloi Lavrovit informacione të ndjeshme të BE-së
Ndihmësit e kryeministrit hungarez Viktor Orbán po i kalojnë Kremlinit raporte të hollësishme mbi takimet e Këshillit Evropian.
Informacioni rreth një bashkëpunimi të tillë me Rusinë nuk është një surprizë për udhëheqësit evropianë, deklaroi kryeministri polak Donald Tusk.
Kryeministri polak komentoi mbi raportet se pala hungareze po i jep Moskës informacion të detajuar rreth diskutimeve të brendshme të BE-së.
Sipas tij, dyshimet për aktivitete të tilla kanë ekzistuar prej kohësh, transmeton Telegrafi.
"Lajmi se njerëzit e Orbán-it e informojnë Moskën për takimet e Këshillit të BE-së me çdo detaj nuk duhet të vijë si surprizë për askënd. Ne kemi pasur dyshimet tona për këtë për një kohë të gjatë", tha Tusk.
Ai shtoi gjithashtu se për shkak të rrezikut të rrjedhjeve të informacionit, ai përpiqet të qëndrojë i përmbajtur sa më shumë që të jetë e mundur gjatë takimeve dhe flet vetëm kur është absolutisht e nevojshme.
Më parë, The Washington Post raportoi se Ministri i Jashtëm hungarez Péter Szijjártó i jepte rregullisht raporte të drejtpërdrejta Kremlinit direkt nga takimet e Bashkimit Evropian.
Sipas gazetarëve, ministri hungarez e telefonoi Moskën midis seancave për të informuar palën ruse mbi progresin e diskutimeve në Bruksel.
Përveç kësaj, kanë dalë raportime rreth planeve të inteligjencës ruse për të organizuar një atentat ndaj Viktor Orbán përpara zgjedhjeve në Hungari.
Operacioni synonte të ndikonte në votime dhe të forconte forcat pro-ruse.
Në të njëjtën kohë, qeveria hungareze i hodhi poshtë me forcë këto pretendime, duke e quajtur informacionin rreth komplotit të dyshuar "propagandë pro-ukrainase" dhe duke mohuar çdo lidhje me planet e shërbimeve të inteligjencës ruse. /Telegrafi/