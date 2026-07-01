Mimoza Ahmeti: Do bëj këngë me Taynën
Poetja Mimoza Ahmeti, e ftuar në studion e 'QUO VADIS', ka komentuar marrëdhëniet në Ferma VIP 3.
Moza u shpreh se me Zhakun, Ilirin dhe Klodin mund të kishte pasur marrëdhënie më të mirë, por siç shtoi fituesja, të tre ishin konkurrentë të fortë dhe luftonin për çmimin e madh.
Ajo u ndal veçanërisht te Adi, për të cilin shprehu keqardhje pas largimit të tij, ndonëse zbuloi se ka marrë një propozim surprizë nga Tayna për të realizuar një këngë së bashku.
Foto: YouTube
Pjesë nga biseda në studio:
Moza Ahmeti: Me Zhakun, Ilirin dhe Klodin mund të kishim pasur marrëdhënie më të mira dhe më kreative, sepse të tre kanë talent, por besoj që të tre donin fitoren. Ishin të rinj të talentuar, sepse unë vazhdimësinë aty e kisha të nevojshme ta kisha in art. Adi ishte një djalë shumë i talentuar dhe ishte një djalë që kishte shumë shpirt. Ju dha të gjithëve ë nga talenti i gatimit të tij. Gatuante për të gjithë, i jepte përqafime të gjithëve, jepte dashuri të gjithë.
Borakaj: Duket sikur ndjeni një lloj keqardhje për Adin që e ndërpreu aq shpejt rrugëtimin.
Moza Ahmeti: Për Adin më ka ardhur shumë keq.
Borakaj: Do doje ta kishe një mik Adin jashtë ferme?
Moza Ahmeti: Për mua s’ka asnjë lloj rëndësie. Unë dua që njerëzit të jenë të qetë. Kjo është gjëja, objektivi im kryesor. Që unë të jem qetë në punë time, ai të jetë qetë in punë të vetë. Dhe unë mendoj që është më mirë që ai të jetë i qetë në punë të vetë dhe unë të jem e qetë në punë time.
Borakaj: Ka ndonjë fermer që do doje ta kishe mik pas?
Moza Ahmeti: Unë s’jam pasionante, as obsesive mbas relacioneve. Unë shoh kush relacion, cili relacion mund të eci.
Borakaj: Ka ndonjë që mund të eci?
Moza Ahmeti: Unë jam shumë e lumtur që Tayna ka shprehur dëshirën për të bërë një këngë me mua, edhe Bujaka. Po i thashë ka radhë. /Telegrafi/
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