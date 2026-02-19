Bordi i Paqes i kryesuar nga presidenti amerikan, Donald Trump ka mbajtur takimin e parë në Uashington.

Lideri amerikan foli për problemet globale duke përfshirë edhe rindërtimin e Gazës, ku deklaroi se "SHBA-ja do të investojë 10 miliardë dollarë".

Ndërkohë, miliarderi Marc Rowan, anëtar i komitetit ekzekutiv të Bordit për Paqen, tha se rindërtimi do të fillojë në qytetin jugor të Gazës, Rafah.

Bordi i Paqes: Kosova dhe Shqipëria do të dërgojnë trupa në Gazë

Ai tha se ishin planifikuar 100 mijë shtëpi për 500 mijë njerëz, rreth një e katërta e popullsisë së Gazës, së bashku me 5 miliardë dollarë për infrastrukturë, raporton ap.

Ai shtoi se “me kalimin e kohës” ishin planifikuar 400 mijë shtëpi të reja për gjithë popullsinë e Gazës, me 30 miliardë dollarë për projekte infrastrukturore.

Ai nuk dha një afat kohor për fillimin e ndërtimit.

“Ky nuk është një problem i parave ose kolateralit. Ky është një problem i paqes”, tha ai. /Telegrafi/

