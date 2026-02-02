Milani tërhiqet përfundimisht nga Mateta pas kontrolleve mjekësore
Lëvizja e AC Milan për sulmuesin e Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, ka dështuar përfundimisht.
Sipas raportimeve të fundit nga Gianluca Di Marzio, Dharmesh Sheth dhe James Savundra, kuqezinjtë kanë vendosur të tërhiqen pas kryerjes së kontrolleve të tjera mjekësore gjatë ditës së sotme.
Më herët ishte raportuar se Juventusi po monitoronte nga afër marrëveshjen e Milanit për Matetën.
🚨 BREAKING: Jean Philippe Mateta will NOT join AC Milan following double session of medical tests today.
Crystal Palace have been informed. ❌🇫🇷
The player wanted the move but it won’t happen. pic.twitter.com/AiHs6ssfS1
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2026
Edhe pse transferimi te Milani ka rënë, një lëvizje e mundshme e Juventusit – në formë huazimi me opsion blerjeje – ende nuk përjashtohet plotësisht, me afatin kalimtar që po shkon drejt mbylljes.
Nga ana tjetër, tërheqja e Milanit nuk pritet të ndikojë në transferimin e Jørgen Strand Larsen te Crystal Palace.
Marrëveshja mes Palace dhe Wolverhampton Wanderers po ecën sipas planit. /Telegrafi/