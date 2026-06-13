Milani bën lëvizjen e madhe, ish-trajneri i Unitedit shumë afër të marrë drejtimin e skuadrës
Ish-trajneri i Manchester United, Ruben Amorim, është kandidati kryesor për të marrë drejtimin e Milanit.
41-vjeçari, i cili ka qenë pa angazhim që nga shkarkimi i tij nga United më 5 janar, ka zhvilluar bisedime me klubin e Serie A në Portugali javën e kaluar.
Interesimi për Amorim është pjesë e një procesi të thellë ristrukturimi te Milani, pas shkarkimit të Massimiliano Allegrit dhe stafit ekzekutiv, pas dështimit për t’u kualifikuar në Ligën e Kampionëve.
Fillimisht, Milani kishte synuar të emëronte ish-trajnerin e Bournemouth, Andoni Iraola, por Liverpool surprizoi duke shkarkuar Arne Slot dhe duke e emëruar atë si zëvendësues të trajnerit bask.
Former Manchester United head coach Ruben Amorim is the leading candidate to take over at AC Milan.
The 41-year-old, who has been out of football since being sacked by United on January 5, held talks with the Serie A club in Portugal last week.
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— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 13, 2026
Sipas The Athletic, klubi ka kontaktuar gjithashtu trajnerin e kombëtares amerikane Mauricio Pochettino, ndërsa në listë kanë qenë edhe Oliver Glasner, Matthias Jaissle dhe Sebastian Hoeness.
Po ashtu, Ralf Rangnick është intervistuar për rolin e drejtorit të futbollit, një pozitë që do të qëndronte mbi trajnerin e ardhshëm.
Milani përfundoi në vendin e pestë në Serie A, duke mbetur për të dytin sezon radhazi jashtë Ligës së Kampionëve, çka çoi në shkarkimin e Allegrit pas vetëm një viti në detyrë. Edhe drejtuesit sportivë Igli Tare, Giorgio Furlani dhe Geoffrey Moncada u larguan nga klubi.
Amorim ishte emëruar trajner i Manchester United në nëntor 2024, duke nënshkruar kontratë trevjeçare në Old Trafford për të zëvendësuar Erik ten Hag.
United kishte paguar rreth 11 milionë euro për ta sjellë Amorimin, i cili ishte ndër trajnerët më të vlerësuar në Evropë pas dy titujve me Sporting Lisbonën në Portugali./Telegrafi/