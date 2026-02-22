Mikel Arteta zbulon se e “mërziti” yllin e Arsenalit para fitores ndaj Tottenhamit
Trajneri Mikel Arteta ka zbuluar se e kishte “mërzitur” Eberechi Eze para fitores mbresëlënëse të Arsenal në derbin e Londrës së Veriut ndaj Tottenham Hotspur.
Eze realizoi het-trik në fitoren 4-1 të Arsenalit ndaj Spurs në nëntor dhe dha një tjetër paraqitje të shkëlqyer në ndeshjen e së dielës, që përfundoi me të njëjtin rezultat. Ish-ylli i Crystal Palace shënoi dy herë gjatë fitores tjetër 1-4.
“Ka shënuar pesë gola në dy ndeshjet e fundit kundër Tottenhamit, gjë që është jashtëzakonisht e vështirë për t’u bërë, por mund ta shihja se ai donte të provonte diçka", tha Arteta pas ndeshjes.
“Ai ishte i mërzitur, madje edhe me mua, sepse nuk e aktivizova titullar ditën tjetër dhe për disa vendime që mora. Tani po filloj të kuptoj se si të nxjerrim më të mirën prej tij”.
“Ai kishte atë besim dhe jam shumë i lumtur me të. Po përpiqet vërtet të përshtatet me atë që ne kërkojmë prej tij".
“Mjafton të shikosh fytyrën e tij dhe mënyrën si ishte në dhomat e zhveshjes — ajo buzëqeshje e madhe dhe sytë e tij tregojnë gjithçka që duhet të dish”.
“Ai erdhi këtu për një arsye dhe ne kemi nevojë për këto momente nga këta lojtarë. Mendoj se ai dhe lojtarët ofensivë sot bënë atë që presim prej tyre”.
Arsenali vazhdon garën për titull në Ligën Premier fundjavën e ardhshme kundër Chelsea, ndërsa Spurs përballet me një tjetër rival londinez, Fulham./Telegrafi/