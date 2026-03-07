Microsoft po sjell Xbox-in e ri
Drejtoresha e re e Microsoft Gaming, Asha Sharma, zyrtarisht njoftoi se ka filluar puna mbi konsolën e ardhshme Xbox.
Konsola e re po zhvillohet nën emrin kodues Project Helix, dhe pritet të udhëheqë tregun me performancën e saj të lartë.
Kompania synon që me këtë projekt të hapë një kapitull të ri në industrinë e lojërave.
Karakteristika kryesore e konsolës së re është aftësia e saj për të luajtur në mënyrë të përsosur jo vetëm lojërat e Xbox, por edhe ato për PC.
Kjo i jep mundësi lojtarëve të përdorin më gjerësisht bibliotekat e tyre. Informacione më të detajuara për projektin dhe bisedat me partnerët do të prezantohen në konferencën GDC javën e ardhshme.
Nga ana tjetër, ekspertët theksojnë se është pak e mundur që ekskluzivet e PlayStation të funksionojnë në këtë konsolë.
Sipas Bloomberg, Sony planifikon të ulë publikimin e lojërave të saj për kompjuterë në të ardhmen. Kjo nënkupton se do të ketë kufizime të caktuara për pronarët e ardhshëm të Project Helix”. /Telegrafi/