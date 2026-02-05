Mickoski sot takon Sindikatat, do të shqyrtohen ofertat për rritjen e pagës minimale
Kryeministri i vendit, Hristijan Mickoski do të takohet me Sindikatën këtë pasdite. Takimi është planifikuar për në orën 16:45 dhe vjen pasi Mickoski bëri një ofertë për rritje page, të cilën Sindikata e quajti të pranueshme dhe do të diskutohej më tej brenda organizatave sindikale.
Në një deklaratë për mediat, Kryeministri tha se oferta ka qenë në tryezë për më shumë se një vit dhe se është i gatshëm të takohet dhe të nënshkruajë marrëveshjen kolektive.
Mickoski dje tha se me bisedimet aktuale për rritjen e pagës minimale dhe rritjen e pagave për punonjësit në administratën publike Qeveria ka formulën e vet për llogaritjen e pagave të punonjësve në administratë.
"Shumica e përfaqësuesve të sindikatave, si përfaqësues ashtu edhe ata të degëve, pajtohen me qëndrimin e Qeverisë, me disa përjashtime. Formula e ofruar nga Qeveria në lidhje me mënyrën se si do të ndiqet rritja e pagave për administratorët do të thotë të ardhura më të larta për ta në faza, dhe jo vetëm për aq sa do të rritet paga minimale", tha Mickoski.