Mickoski për kthimin e Taravarit në Qeveri: Gjëra të tilla nuk diskutohen përmes mediave
Kryeministri i RMV-së, Hristijan Mickoski sot ka komentuar deklaratën e mbrëmshme të kryetarit të ASH-së, Arben Taravari për rikthimin e mundshëm në qeveri.
Mickoski tha se gjërat e tilla nuk diskutohen në media.
"Gjëra të tilla nuk diskutohen përmes mediave", tha sot kryeministri Hristijan Mickoski.
Lidhur me deklaratën e Taravarit se nëse ka garanci për rrugën evropiane të vendit dhe ndryshimet kushtetuese, Mickoskit tha se garanci më të madhe sesa ndërprerja e marrëveshjes me "Gjoka Construction" nuk ka.
"Nuk ka garanci më të madhe për rrugën e integrimit evropian sesa ndërprerja e marrëveshjes me "Gjoka Construction", shtoi Mickoski./Telegrafi/
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