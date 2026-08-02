Mickoski: Çdo gjeneratë e ka Ilindenin e vet, e jona ka detyrën ta bëjë shtetin më të fortë
Kryeministri Hristijan Mickoski sot në fjalimin e tij ne Qendrën memoriale KAÇKM në Pelince, me rastin e festës kombëtare 2 Gushti, Ilinden – Dita e Republikës, tha se çdo gjeneratë e ka Ilindenin e vet, me misionin dhe detyrën e vet, ndërsa ky i tanishmi ka detyrën ta mbajë vendin të fortë, ta bëjë atë me prosperitet, të drejtë dhe përsëri një vend në të cilin njerëzit do të besojnë se ia vlen të qëndrosh dhe të ndërtosh të ardhmen.
Ai theksoi se kur sot i kujtojmë ilindenasit, kur përulemi para veprës së shtetndërtuesve nga KAÇKM-ja dhe kur shqiptojmë emrat e tyre, nuk e bëjmë këtë vetëm nga respekti për të kaluarën, por sepse duam t’i bëjmë vetes një pyetje jashtëzakonisht të rëndësishme – a jemi trashëgimtarë të denjë të sakrificës së tyre dhe a e mbajmë me guxim përgjegjësinë që na lanë?
“Historia nuk na kërkon të përsërisim hapat e tyre. Historia na kërkon të tregojmë të njëjtin guxim. Sepse çdo gjeneratë ka Ilindenin e vet. Disa gjenerata luftuan kundër perandorive. Disa gjenerata luftuan për një shtet. Disa gjenerata mbrojtën lirinë me armë. Ndërsa gjenerata jonë ka detyrë të ndryshme, por jo më pak të vështirë – ta mbajë shtetin të fortë, ta bëjë atë me prosperitet, të drejtë dhe përsëri një vend në të cilin njerëzit do të besojnë se ia vlen të qëndrojnë, të punojnë, të krijojnë, të krijojnë familje dhe të ndërtojnë të ardhmen këtu, në shtëpi, në atdheun e tyre”, theksoi Mickoski.
Ai shtoi se sot nuk duhet të flasim vetëm për të kaluarën e lavdishme, ky nuk duhet të jetë vend ku do të strehohemi, por duhet të jetë themel nga i cili do të nxjerrim forcë për atë që kemi ende për të ndërtuar.
“Pasi një popull që jeton vetëm nga historia e tij, ngadalë fillon ta humbasë të ardhmen e tij. Por një popull që respekton historinë e tij dhe krijon me guxim të ardhmen e tij, askush nuk mund ta ndalë atë popull. Dhe më besoni, e them këtë me besim të plotë, kjo betejë e kësaj gjenerate është shpresa e fundit për të ardhmen e shtetit. Dhe ne nuk duhet dhe nuk mund të dështojmë. Beteja e kësaj gjenerate është vija dhe forca e fundit e rezistencës kundër shumë padrejtësive, kundër shumë vendimeve historike që, megjithëse nuk ndikuam, ishin të gabuara dhe ndikuan ndaj neve”, tha Mickoski.
Ai theksoi se e di që sot Maqedonia nuk është vendi dhe shteti, për të cilin ëndërruan pjesëmarrësit e Ilindenit dhe KAÇKM-së, por beteja jonë, shtoi, është pikërisht për të rikthyer një atdhe të tillë.
“Dhe duhet t’ju them, ndoshta jo aq mjaftueshëm për dikë, por për shumë, çdo ditë, hap pas hapi, me vendosmëri si në të kaluarën, po ndërmarrim veprime dhe hapa me të cilët po rivendosim besimin dhe po krijojmë shembuj ku Maqedonia po fiton. Mjafton të kujtoni disa vite më parë se si ishin marrëdhëniet e forcave politike në vend. Sa qytetarët ishin të majorizuar para sulmit të interesave të ndryshme të elitave politike. Sot ata janë thellësisht në opozitë, të ndarë midis interesave të tyre personale dhe larg karrigeve të pushtetit që u lejonin një jetë të rehatshme”, tha Mickoski.