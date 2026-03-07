Mexhiti: 42 milionë euro për ndërtimin e Kampusit të Universitetit "Nënë Tereza", investimi më i madh në arsimin shqip në RMV
Kryetari i Komunës së Çairit, Izet Mexhiti, gjatë ceremonisë së vendosjes së gurthemelit të kampusit të ri të Universiteti Nënë Tereza në Shkup, tha se ky projekt përbën investimin më të madh në arsimin shqip në Maqedonia e Veriut.
Ndërtimi i kampusit modern universitar është një hap i rëndësishëm për zhvillimin e arsimit të lartë dhe krijimin e kushteve më të mira për studentët dhe stafin akademik, deklaroi Mexhiti.
Ai bëri të ditur se vlera e këtij investimi arrin rreth 42 milionë euro dhe pritet të sjellë infrastrukturë bashkëkohore universitare.
“Kjo është një ditë e rëndësishme për arsimin shqip në vend. Kampusi i ri i Universitetit ‘Nënë Tereza’ do të krijojë kushte shumë më të mira për studentët dhe do të kontribuojë në zhvillimin e arsimit të lartë në vend”, deklaroi Mexhiti.
Sipas tij, investime të tilla janë thelbësore për të rritur cilësinë e arsimit dhe për të krijuar mundësi të reja për të rinjtë, duke i afruar standardet e arsimit të lartë me ato evropiane.
Ndërtimi i kampusit të ri pritet të përfshijë objekte moderne universitare, laboratorë, amfiteatro, biblioteka dhe hapësira të tjera akademike, duke e bërë universitetin një qendër të rëndësishme të arsimit dhe kërkimit shkencor në vend.