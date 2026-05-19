Janevska: Nuk ka ulje të numrit të bursave studentore
Ministrja e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska, theksoi se në pesë vitet e fundit, kuota për bursat sociale nuk është përmbushur, prandaj disa nga fondet kanë mbetur të papërdorura.
Ministrja gjithashtu mohoi pretendimet se tarifa e pjesëmarrjes për akomodimin në konviktet studentore do të rritet, duke theksuar se kjo nuk është parashikuar në ndryshimet ligjore.
Ajo njoftoi gjithashtu një zgjidhje të re ligjore me të cilën shteti do të marrë përsipër pagat e punonjësve në konviktet studentore, me qëllim uljen e barrës financiare mbi studentët.
Për më tepër, Janevska njoftoi se këtë verë do të fillojë rindërtimi i të gjitha konvikteve studentore në vend.