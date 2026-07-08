Messi vendosi edhe një tjetër rekord të madh në Kupën e Botës
Lionel Messi u bë lojtari më i vjetër në historinë e Kupës së Botës FIFA që shënon dhe jep një asistim në një ndeshje të fazës eliminatore, pasi frymëzoi fitoren dramatike 3-2 të Argjentinës ndaj Egjiptit në fazën e 1/8-tës.
Argjentina mori një fitore të madhe mes vuajtjesh ndaj Egjiptit, pasi ishin në disavantazh 0-2 dhe vetëm në minutat e fundit arritën të shënojnë tri gola për të siguruar një rikthim spektakolar.
Goli i parë u shënua nga Cristian Romero, i cili u asistua nga Messi, goli i dyti erdhi nga vetë Messi, ndërsa goli i fitores në minutat shtesë erdhi nga Enzo Fernandez, pas asistimit të Lautaro Martinez.
Me golin e shënuar dhe asistimin e bërë, Messi arriti të regjistrojë edhe një rekord tjetër në emrin e tij, duke u bërë lojtari më i vjetër që arrin ta bëjë këtë.
🔥 ABSOLUTE MADNESS in the World Cup!
🇦🇷 Messi delivers a goal + assist in just 5 minutes to erase a 0-2 deficit. At 39 years old, he’s now the OLDEST player in World Cup history to record a goal and assist in the same knockout match.
🇸🇪 Previous record? Liedholm (35 in 1958).… pic.twitter.com/CbMucyRkXk
— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 7, 2026
Në moshën 39 vjeç e 13 ditë, kapiteni i Argjentinës vendosi rekordin e ri që askush nuk e kishte arritur në të njëjtën ndeshje eliminatore.
Ndryshe, ky është njëri nga shumë rekordet që Messi ka thyer gjatë këtij Kampionati Botëror, pasi tashmë veçse ka thelluar rekordin si golashënuesi më i mirë në histori. /Telegrafi/