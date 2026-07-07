Messi vendos një rekord të zi në Botëror pasi humbi penalltinë ndaj Egjiptit
Lionel Messi përjetoi një tjetër moment zhgënjyes nga pika e bardhë gjatë përballjes së Argjentinës ndaj Egjiptit, duke vendosur një rekord të padëshiruar në historinë e Kupës së Botës.
Kapiteni argjentinas nuk arriti ta shndërrojë në gol penalltinë e fituar nga skuadra e tij, pasi portieri egjiptian Mostafa Shobeir lexoi saktë drejtimin e goditjes dhe e priti topin me një pritje të shkëlqyer.
Penalltia u akordua pasi Haissem Hassan ndërhyri në mënyrë të parregullt ndaj Nicolas Tagliafico brenda zonës, duke i dhënë Argjentinës mundësinë ideale për të barazuar rezultatin në minutat e para të takimit.
Megjithatë, Messi nuk arriti ta shfrytëzonte rastin. Me këtë penallti të humbur, ai ka dështuar të realizojë katër nga tetë penalltitë që ka ekzekutuar në historinë e Botërorit, duke regjistruar një përqindje realizimi prej vetëm 50 për qind.
Ky është një rekord negativ për një futbollist të kalibrit të tij, pasi asnjë lojtar tjetër me kaq shumë tentativa nga pika e bardhë në Kupën e Botës nuk ka humbur kaq shumë penallti.
Pavarësisht këtij momenti të vështirë, kjo nuk e zbeh aspak ndikimin e Messit në historinë e kompeticionit.
Tetë herë fituesi i Topi i Artë vazhdon të jetë golashënuesi më i mirë në historinë e Botërorit dhe një nga lojtarët më vendimtarë të turneut./Telegrafi/