Messi thyen heshtjen, flet për penalltinë e dytë të humbur në Botëror
Kapiteni i Argjentinës, Lionel Messi, ka komentuar fitoren dramatike 3-2 ndaj Egjiptit, duke pranuar se penalltia e humbur gjatë ndeshjes e kishte mërzitur jashtëzakonisht shumë.
Ylli argjentinas tha se ndjeu zhgënjim të madh pasi beson se realizimi i penalltisë do ta kishte ndryshuar rrjedhën e takimit, edhe pse skuadra e tij kishte zhvilluar një paraqitje të mirë.
"Isha shumë i zemëruar për penalltinë. U ndjeva shumë keq që e humba sërish, sepse nëse do ta kisha shënuar në atë moment, ndeshja do të kishte marrë një rrjedhë tjetër".
"Po luanim mirë dhe, përveç penalltisë, krijuam edhe raste të pastra. Portieri bëri disa pritje të pabesueshme. Për fat të mirë, në fund arrita të shënoja dhe ta ndihmoja ekipin. Është diçka shumë e veçantë të jesh në gjendje ta ndihmosh këtë grup pas gjithçkaje që ndodhi", deklaroi Messi.
Megjithatë, sulmuesi 39-vjeçar u shpreh i lumtur që arriti të kontribuojë në suksesin e skuadrës dhe vlerësoi reagimin e bashkëlojtarëve në një ndeshje të vështirë.
Në fund, Messi veçoi karakterin e Argjentinës, duke theksuar se skuadra tregoi edhe një herë shpirt luftarak.
"Ky është një tjetër shembull i krenarisë, karakterit dhe dëshirës së këtij ekipi. Jam shumë krenar", përfundoi kapiteni argjentinas. /Telegrafi/