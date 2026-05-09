Messi e pranon se është penduar që nuk i ndërroi fanellat me tre legjenda të Real Madridit, por jo me CR7
Është e pazakontë që një legjendë e Barcelonës si Lionel Messi të pranojë keqardhje që nuk ka mbledhur më shumë fanella nga rivalët e tij më të mëdhenj, Real Madridi, por kjo është pikërisht ajo që ai ka bërë.
Fituesi i tetëfishtë i Topit të Artë foli hapur për lojtarët me të cilët do të donte të kishte ndërruar fanellën gjatë karrierës së tij, dhe lista përfshinte disa emra legjendar nga historia e Barcelonës dhe Real Madridit.
“Më vjen shumë keq që nuk kam shkëmbyer fanella me shumë nga shokët e skuadrës, si Ronaldinho, Xavi, Iniesta”, ka thënë fillimisht Messi.
“Gjithashtu, me rivalë si Roberto Carlos, David Beckham dhe Ronaldo Nazario, të gjithë të Real Madridit, do të më kishte pëlqyer shumë t’i kërkoja fanellat e tyre në të kaluarën”, përfundoi ylli argjentinas.
Megjithatë, ajo që binte më shumë në sy ishte se Messi nuk përmendi: Cristiano Ronaldon.
Kjo mungesë nuk do të kalojë pa u vënë re, veçanërisht duke pasur parasysh madhësinë e rivalitetit Messi-Ronaldo që përcaktoi një epokë të futbollit botëror.
Në vend të kësaj, fjalët e Messit ndiheshin më shumë reflektuese sesa konkurruese, të përqendruara në admirimin për legjendat me të cilat ndante fushën sesa për lojtarin me të cilin luftonte më shpesh për madhështi individuale.
Në të njëjtën intervistë, Messi tregoi se nuk ka gjë tjetër veçse admirim për Cristianon. Nuk ka asnjë pakënaqësi, as afër një të tille.
Ndërkohë, Messi duket se e ka korrigjuar atë gabim dhe tani shihet duke shkëmbyer fanella, madje edhe me lojtarë të panjohur. /Telegrafi/