Messi dhe Ronaldo në prag të rekordit historik në Kupën e Botës – në cilën fazë mund të përballen?
Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo janë shumë pranë një momenti historik, pasi të dy pritet të regjistrojnë paraqitjen e tyre të gjashtë në Kupën e Botës me Argjentinën dhe Portugalinë.
Dy legjendat e futbollit botëror, që për më shumë se një dekadë kanë dominuar skenën ndërkombëtare, mund të shkruajnë një tjetër kapitull të rivalitetit të tyre të jashtëzakonshëm në Botërorin 2026.
Rrugët e Argjentinës dhe Portugalisë në turne
Argjentina është shortuar në Grupin J së bashku me Algjerinë, Austrinë dhe Jordaninë. Sipas parashikimeve, kampionët në fuqi pritet ta mbyllin grupin në vendin e parë.
Në rast se e arrijnë këtë objektiv, argjentinasit do të përballen në 1/32 e finales me ekipin që përfundon i dyti në Grupin H, më 4 korrik. Në atë grup ndodhen Spanja, Uruguai, Kepi i Gjelbër dhe Arabia Saudite.
Ndërkohë, Portugalia do të përballet në Grupin F me Kongon, Uzbekistanin dhe Kolumbinë, dhe gjithashtu konsiderohet favorite për të përfunduar e para në grup.
Nëse e mbyll grupin në krye, Portugalia do të ndeshet me një nga ekipet e vendeve të treta nga grupet D, E, I, J dhe L, gjithashtu më 4 korrik.
Skenarët e përballjes Messi – Ronaldo
Sipas analizës së “ESPN”, ekzistojnë disa skenarë të mundshëm për një përballje të re mes dy yjeve:
- Nëse Argjentina dhe Portugalia fitojnë grupet e tyre dhe kalojnë me sukses 1/32 dhe 1/16 e finales, atëherë një çerekfinale Messi–Ronaldo bëhet një mundësi reale.
- Megjithatë, nëse të dyja kombëtaret përfundojnë të dyta në grupet përkatëse, ekziston mundësia që ata të përballen që në 1/16 e finales, duke e bërë rrugën e tyre shumë më dramatike.
Trashëgimia e dy legjendave
Messi tashmë e ka fituar Kupën e Botës në vitin 2022 me Argjentinën, duke kurorëzuar karrierën e tij me trofeun më të madh në futbollin ndërkombëtar.
Cristiano Ronaldo, ndërkohë, ka arritur maksimumin e tij në Botëror në vitin 2006, kur Portugalia përfundoi në vendin e katërt, njëkohësisht suksesi më i madh i tij në këtë turne.
Nëse të dy yjet arrijnë të takohen sërish në fazat eliminatore të Kupës së Botës 2026, do të ishte një tjetër kapitull historik në rivalitetin më të madh të futbollit modern. /Telegrafi/