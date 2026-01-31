Mësojeni fëmijën të mbrojë veten: Si të reagojë kur përballet me sjellje të padrejta
Psikologia tregon çfarë duhet t’u mësojnë prindërit fëmijëve që të mbrojnë veten dhe të vendosin kufij të shëndetshëm në situata të ndryshme shoqërore
Një nga sfidat më të mëdha për prindërit është momenti kur shohin se dikush sillet keq me fëmijën e tyre dhe duhet të vendosin: a të ndërhyjnë menjëherë, apo ta lënë fëmijën të mësojë si të mbrojë veten vetë.
Psikologia e fëmijëve Jamie Bloch thekson se fëmijët që kanë mungesë vetëbesimi ose që sillen në mënyrë pasive në situata shoqërore janë më të rrezikuar të bëhen objekt i dhunës nga bashkëmoshatarët.
Për t’i ndihmuar, prindërit mund t’u mësojnë fëmijëve disa fraza kyçe, të cilat i ndihmojnë të mbrojnë veten në mënyrë të sigurt dhe të shëndetshme, transmeton Telegrafi.
Jamie Bloch, këto janë pesë fraza që fëmijët mund t’i përdorin në situata të përditshme – në këndin e lojërave, në shkollë apo në shoqëri:
1.“Tani është radha ime, do ta jap kur të mbaroj.”
2.“Nuk më pëlqen kur më thërret ashtu. Më thirr me emrin tim.”
3.“Ti je përgjegjës për trupin tënd, unë për timin.”
4.“Do të gjej dikë tjetër me të cilin të luaj.”5.“Do ta thërras (emrin e një të rrituri) që të na ndihmojë.”
Bloch thekson se është thelbësore t’u mësohet fëmijëve se asertiviteti nuk do të thotë konflikt, por aftësi për të shprehur nevojat dhe për të vendosur kufij në mënyrë të qetë dhe me vetëbesim. Prindërit nuk duhet të presin që fëmijët t’i mësojnë këto aftësi vetë, por t’i mbështesin dhe t’i udhëzojnë hap pas hapi, raporton Motherly.
Zhvillimi i asertivitetit i ndihmon fëmijët jo vetëm në situata shoqërore, por edhe në shprehjen e mendimeve dhe ndjenjave të tyre. Ky proces kërkon kohë dhe durim, ndaj prindërit duhet t’i inkurajojnë fëmijët që t’i praktikojnë këto aftësi në shtëpi – aty ku ndihen të sigurt, të dëgjuar dhe të respektuar. /Telegrafi/