Mësohet arsyeja pse Enzo është zhgënjyer nga Chelsea dhe po kërkon largimin
E ardhmja e Enzo Fernandez te Chelsea vazhdon të jetë e paqartë, me mesfushorin që thuhet se është i hapur për një transferim të mundshëm gjatë verës, pavarësisht dëshirës së klubit për ta mbajtur atë.
Sipas gazetarit Ben Jacobs, Chelsea nuk ka ndërmend ta shesë 25-vjeçarin dhe nuk ka marrë asnjë kërkesë zyrtare nga lojtari për largim.
Megjithatë, Fernandez raportohet të jetë i zhgënjyer me mënyrën e largimit të Enzo Maresca dhe po i mban opsionet e tij të hapura.
Një faktor kyç në vendimin e tij pritet të jetë pjesëmarrja në Ligën e Kampionëve, pasi lojtari i jep përparësi ndeshjeve në këtë kompeticion. Kualifikimi i Chelseat për sezonin e ardhshëm mund të ndikojë drejtpërdrejt në të ardhmen e tij.
Fernandez është nën kontratë deri në vitin 2032 dhe konsiderohet një element kyç i projektit të klubit. Blutë jo vetëm që nuk janë të gatshëm ta shesin, por janë të hapur edhe për t’i përmirësuar kushtet, me bisedimet fillestare për një kontratë të re që kanë nisur.
Pas transferimit nga Benfica për rreth 107 milionë funte në vitin 2023, çdo largim i mundshëm do të ishte kompleks financiarisht, pasi Chelsea nuk dëshiron të pësojë humbje.
Megjithatë, interesimi i mundshëm nga klube të mëdha si Real Madrid mund të ndryshojë dinamikën, duke e lënë të ardhmen e tij në “Stamford Bridge” ende të hapur përpara merkatos së verës. /Telegrafi/