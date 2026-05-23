Enzo Maresca synon transferimin e yllit të Real Madridit te Man Cityn
Manchester City tashmë po punon për projektin e tyre të radhës dhe Enzo Maresca thuhet se ka një emër të rrethuar me të kuqe për të forcuar sulmin e tyre.
Ylli i Real Madridit, Brahim Diaz është rishfaqur në radarin e Cityt si një opsion shumë tërheqës për shkak të talentit të tij, aftësive të driblimit, shkathtësisë dhe njohjes me klubin.
Reprezentuesi maroken, i cili më parë luajti për akademinë e të rinjve të Cityt dhe ekipin e parë përpara se të mbërrinte në Santiago Bernabeu, nuk do të ishte kundër kthimit në klub ku filloi të zhvillohej në një lojtar elitar.
Interesi i Cityt buron nga një ide shumë specifike e Marescas: të rifitojë dinamizmin në fazën e fundit të fushës dhe të shtojë një lojtar të aftë për të ndryshuar ndeshjet, qoftë duke ardhur nga stoli apo duke luajtur titullar në situatat më të vështira.
Brahim Diaz nuk ka shijuar gjithmonë kohë të qëndrueshme loje te Real Madridi, por sa herë që është paraqitur, ka ofruar momente me cilësi të jashtëzakonshme. Ndryshimi i ritmit, aftësia e tij për t'u kthyer nën presion dhe talenti i tij për të gjetur hapësirë në zona të ngushta përputhen në mënyrë të përkryer me llojin e sulmuesit që po kërkon trajneri i ri i Cityt.
Historia midis Cityt dhe Diaz nuk është e re. Lojtari i lindur në Malaga mbërriti në Angli në një moshë shumë të re dhe filloi zhvillimin e tij aty në një mjedis shumë të kërkuar përpara se Real Madridi ta nënshkruante atë.
Tani, disa vite më vonë, situata mund të ndryshojë. Maresca është i vetëdijshëm për rëndësinë e të pasurit lojtarë krijues dhe të lëvizshëm që mund ta përshpejtojnë lojën në gjysmë fushën e kundërshtarit, dhe ai beson se lojtari i Real Madridit mund t'i sjellë një dimension të ndryshëm sulmit në Etihad.
Për Cityn, nënshkrimi do të kishte gjithashtu një dimension emocional dhe sportiv. Rikthimi i Diaz do të thoshte shtimi i një lojtari që e njeh klubin, e kupton ritmin e Ligës Premier dhe që arrin me një pjekuri shumë më të madhe sesa gjatë periudhës së tij të parë.
Te Real Madrid, ai mësoi të garonte nën presion të përditshëm, të shfrytëzonte sa më shumë minutat e kufizuara dhe të bashkëjetonte me një skuadër plot yje. Kjo përvojë e bën atë një lojtar më të besueshëm sesa kur u largua nga Anglia.
Brahim Diaz ka kontratë të vlefshme me Los Blancos deri në qershor të vitit 2027 dhe vlera e tij në tregohet vlerësohet në 35 milionë euro. /Telegrafi/