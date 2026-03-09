Mësohen çiftet çerekfinale të FA Cup: Manchester City – Liverpool, kryendeshja e këtij rrethi
Edicioni 2025/26 i FA Cup ka dhuruar tashmë shumë emocione dhe surpriza, dhe duket se faza e çerekfinaleve do të sjellë edhe momente të paharrueshme.
Në raundin e tretë, Crystal Palace u eliminua nga Macclesfield, një skuadër jashtë ligave të larta, duke shkaktuar një nga surprizat më të mëdha në historinë e këtij turneu.
Në raundin e katërt pati shumë drama, ku mungesa e VAR-i solli gabime në favor të Aston Villas, por Newcastle United arriti të rikuperojë dhe të fitojë 3-1.
Në raundin e pestë, Sunderland humbi 1-0 ndaj Port Vale, pavarësisht se klubi nga Liga Premier ndodhet 57 pozicione më lart në piramidën e futbollit anglez.
Derbi padyshim, është përballja mes Manchester City dhe Liverpool, ndërsa Arsenal do të përballet me Southampton.
Chelsea e ka më lehtë me Port Valen, ndërsa West Ham dhe Brentford, ku fituesi do të ndeshet me Leeds United.
Tani, tetë skuadrat e mbetura do të zhvillojnë çerekfinalet gjatë fundjavës së 4 dhe 5 prillit 2026.
Ndeshjet çerekfinale
Southampton – Arsenal
Chelsea – Port Vale
Manchester City – Liverpool
West Ham/Brentford – Leeds United
/Telegrafi/