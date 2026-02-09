Mësimdhënësi ushtron dhunë fizike ndaj një nxënësi në shkollën “Pavarësia” në Prishtinë
Një rast i dhunës fizike brenda ambienteve të shkollës “Pavarësia” në Prishtinë është bërë publik përmes pamjeve që ka siguruar Kallxo.com, ku shihet një mësimdhënës duke goditur një nxënës.
Ndërkohë, drejtori i shkollës “Pavarësia”, Halil Bruhaje, e ka konfirmuar ekzistencën e rastit më 9 shkurt 2026 përmes telefonit, duke theksuar se në momentin e incidentit nuk ka qenë prezent në shkollë.
Lidhur me këtë rast, Telegrafi ka kontaktuar Policinë e Kosovës për Rajonin e Prishtinës dhe është në pritje të një përgjigjeje zyrtare nëse rasti është duke u trajtuar dhe cilat janë veprimet e ndërmarra.
Po ashtu, janë kontaktuar edhe Drejtoria Komunale e Arsimit në Prishtinë dhe Ministria e Arsimit për të marrë qëndrime zyrtare lidhur me rastin, ndërsa përgjigjet e tyre priten.
Telegrafi do t’iu mbajë të informuar për zhvillimet e mëtejshme, sapo të ketë konfirmime zyrtare nga institucionet përkatëse. /Telegrafi/