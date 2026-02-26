Merz i Gjermanisë pa robotët humanoidë kinezë duke bërë kung fu në Hangzhou
Kancelari gjerman Friedrich Merz zhvilloi një vizitë zyrtare në Kinë, ku ndaloi edhe në kompaninë e njohur të robotikës Unitree në qytetin Hangzhou.
Gjatë turit, ai ndoqi një performancë të robotëve katërkëmbësh që demonstruan lëvizje të arteve marciale, e njëjta shfaqje që u prezantua edhe në Spring Festival Gala 2026.
Merz u interesua veçanërisht për duart robotike dhe përdorimet praktike të teknologjisë në industri dhe shërbime.
🇩🇪🇨🇳 Germany’s Merz watched Chinese humanoid robots do kung fu in Hangzhou.
Meanwhile back home, he’s busy regulating the curvature of bananas and mandating paper straws that dissolve before you finish your drink.pic.twitter.com/y3odMqFS7K
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 26, 2026
Vizita ishte pjesë e udhëtimit të tij të parë në Kinë që nga marrja e detyrës si kancelar dhe synon forcimin e bashkëpunimit ekonomik e teknologjik mes dy vendeve.
Në Pekin, ai u takua gjithashtu me presidentin Xi Jinping dhe kryeministrin Li Qiang, me të cilët diskutoi për tregtinë, klimën dhe stabilitetin global. /Telegrafi/