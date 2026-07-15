Mercedes zgjeron fabrikën në Hungari për të dyfishuar prodhimin dhe për të shtuar modele të reja
Mercedes-Benz ka investuar 1 miliard euro (1.14 miliardë dollarë) për të dyfishuar prodhimin në fabrikën e saj hungareze në Kecskemet, tha prodhuesi gjerman i makinave të hënën, duke iu përgjigjur asaj që e quajti konkurrencë globale gjithnjë e më të ashpër në teknologji dhe kosto.
Fabrika hungareze, e cila do të prodhojë modelin e ri elektrik C-Class, do të jetë fabrika më e madhe e Mercedes-Benz në Evropë dhe e dyta më e madhe në nivel global pas zgjerimit, duke i dhënë asaj fleksibilitet për t'iu përgjigjur kushteve të paqëndrueshme të tregut, transmeton Telegrafi.
Qeveria hungareze tha se investimi do të rriste kapacitetin vjetor në 350,000 makina në vit, ndërsa do të shtonte 3,000 vende të reja pune në Kecskemet, ku Mercedes-Benz punësonte gati 5,200 persona në fund të majit bazuar në të dhënat e kompanisë.
Nën ish-udhëheqësin hungarez Viktor Orban, i cili humbi pushtetin në zgjedhjet e prillit, sektorët e makinave dhe baterive të automjeteve elektrike u bënë shtyllat kryesore të rritjes ekonomike dhe punësimit të Hungarisë, me markat gjermane të makinave premium dhe prodhuesit kinezë të baterive që ndërtojnë gjigafabrika.
Pavarësisht rritjes së fortë të pagave në vitet e fundit, pagat hungareze janë ende ndër më të ulëtat në Bashkimin Evropian, duke e bërë vendin një objektiv tërheqës për punësim me kosto të ulët.
"Duke prodhuar në vend komponentë kyç si bateritë, ne mund t'i përgjigjemi kërkesës edhe më shpejt dhe më fleksibilisht", tha CEO i Mercedes-Benz, Ola Kallenius, në një ceremoni për hapjen e pjesës së re të uzinës.
"Kjo është ajo që e bën Kecskemetin një vend kyç për të ardhmen tonë," tha ai.
Kryeministri hungarez Peter Magyar, i cili gjithashtu mori pjesë në këtë ngjarje, tha se qeveria e tij e qendrës së djathtë synonte të krijonte një mjedis biznesi të parashikueshëm për investitorët e huaj në Hungari, e cila u përball me ndryshime të shpeshta ligjore dhe taksime ad hoc për të mbushur boshllëqet buxhetore nën Orban.
"Qeveria synon të ruajë një partneritet të qëndrueshëm strategjik me Mercedesin, së bashku me kompani të tjera që dëshirojnë të investojnë me ne në Hungari. Por kjo nuk është aspak një rrugë me një drejtim", tha Magyar.
Magyar tha se të gjitha kompanitë në Hungari duhet të respektojnë rregulloret, të sigurojnë kushte të sigurta pune dhe të paguajnë paga që u japin punëtorëve atë që ai e quajti një jetesë të sigurt.
Anëtari i bordit të Mercedes-Benz për prodhimin, Michael Schiebe, tha se prodhuesi i makinave do të sillte gjithashtu prodhimin e dy modeleve të tjera, GLC elektrike dhe G-class të vogël, në vendin e Kecskemetit.
"Duke parë përpara, ne po planifikojmë akse fleksibile prodhimi (me objekte gjermane)", tha Schiebe.
"Kjo do të na lejojë të prodhojmë modele në mënyrë fleksibile në të gjitha vendet, duke u përshtatur menjëherë me kërkesën e tregut dhe faktorët e jashtëm, dhe duke e bërë rrjetin tonë global të prodhimit edhe më elastik", shtoi ai. /Telegrafi/