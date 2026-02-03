Mercedes-Benz eActros 600 përshkoi 8,000 km në "sfidën eNordkapp"
Kamioni elektrik Mercedes-Benz eActros 600 është bërë mjeti i parë plotësisht elektrik për transport të rëndë që përfundon sfidën eNordkapp, duke përshkuar rreth 8,000 kilometra nga Gjermania deri në Kepin e Veriut në Norvegji.
Udhëtimi u realizua për dhjetë ditë nga kompania austriake e logjistikës VEGA International, duke kaluar nëpër Danimarkë dhe Suedi, në temperatura që zbritën deri në −41 gradë Celsius.
Kamioni tërhoqi një gjysmë-rimorkio me një furgon Mercedes-Benz Sprinter të bashkangjitur, me peshë totale 32.5 tonë.
Gjatë rrugës, ekipi u përball me sfida në karikim, si kabllo të shkurtra dhe pajisje që ngrinin nga i ftohti ekstrem.
Mercedes-Benz Trucks theksoi se automjeti ishte pothuajse gati për prodhim, me ndryshimin e vetëm përdorimin e gomave speciale dimërore.
Prodhimi masiv i eActros 600 ka nisur në vitin 2024 dhe kamioni është shpallur “International Truck of the Year 2025”. /Telegrafi/