Meksika dhe Anglia kërkojnë një vend në çerekfinale, formacionet zyrtare
Meksika dhe Anglia do të përballen në 1/8 e finales në Kupën e Botës në stadiumin legjendar meksikan Azteca.
Dueli i dy kombëtareve fillon nga ora 02:00 me kohën tonë lokale dhe pritet të jetë i zjarrtë.
Meksika si një nga vendet organizatore ende nuk di për humbje këtë Kupë Bote, madje nuk ka pranuar as gol deri më tani.
Në anën tjetër anglezët synojnë të fitojnë këtë sfidë të vështirë për të kaluar në çerekfinale.
Formacionet zyrtare:
Meksika: Rangel, Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo, Lira, Romo, Mora, Quinones, Alvarado, Jimenez.
Anglia: Pickford, Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly, Anderson, Rice, Saka, Bellingham, Gordon, Kane. /Telegrafi/
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