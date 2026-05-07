Megan Thee Stallion vendosi të ndajë detyrimet private nga ato të biznesit: Këto janë dy jetë të ndryshme që jetoj
Reperja amerikane Megan Thee Stallion ka zbuluar se ka dy anë dhe se ka mësuar si t’i kujdeset për secilën prej tyre.
Ajo foli për Entrepreneur rreth gjetjes së një ekuilibri midis punës së saj si repere dhe jetës së saj personale.
"Ndjej sikur më është dashur të mësoj si t'i dalloj Megan Pete nga Megan Thee Stallion. Kur bashkëveproj me njerëzit e mi, dua që ata të ndiejnë sikur e kanë pasur atë përvojë me Megan. Nuk ka rëndësi nëse kanë pasur një ditë të keqe, sepse kur më takuan mua, dita e tyre ishte më e mirë. Ndoshta kanë ndjerë një lloj lehtësimi", tha ajo.
Megan Thee Stallion (Foto: Megan Thee Stallion/Instagram)
Reperja kujtoi një periudhë kur ndihej sikur "persona e saj e punës" po merrte kontrollin dhe njerëzit e trajtonin ndryshe për shkak të kësaj.
"Gjithmonë isha Megan Thee Stallion. Isha gjithmonë në shfaqje dhe njerëzit më trajtonin kështu. Edhe njerëzit që më kishin njohur për kaq gjatë në jetën e tyre nuk më trajtonin më si Megan me të cilën ishin rritur. Ata filluan të më trajtonin si Megan Thee Stallion. Nuk më pëlqeu kjo. Mendova, 'Kjo është kaq çmenduri. Ti më njeh mua, atëherë pse jemi ulur këtu duke filmuar gjithçka që bëjmë, ose pse flasim gjithmonë për njerëz të tjerë të famshëm'", tha ajo.
Megan thekson se me kalimin e kohës ka mësuar të filtrojë marrëdhëniet në jetën e saj, duke bërë dallimin midis atyre që do të jenë afatgjata dhe atyre që do të jenë afatshkurtra.
"Më është dashur të mësoj se kur shkoj në shtëpi, nuk mund ta marr të gjithë ditën me vete në jetën time private. Çfarëdo që i ka ndodhur Megan Thee Stallion sot, nuk duhet ta çoj në shtëpi te miqtë dhe familja ime. Këto janë dy jetë të ndryshme që jetoj", tha ajo.
Komentet e saj rreth marrëdhënieve afatgjata vijnë më pak se një muaj pasi ajo konfirmoi ndarjen nga lojtari i Dallas Mavericks, Klay Thompson.
"Kam marrë vendimin për t'i dhënë fund lidhjes sime me Klay-in. Besimi, besnikëria dhe respekti janë thelbësore për mua në një lidhje, dhe kur këto vlera kompromentohen, nuk ka rrugë të drejtë përpara. Po e përdor këtë kohë për t'i dhënë përparësi vetes dhe për të ecur përpara me paqe dhe qartësi", tha ajo. /Telegrafi/