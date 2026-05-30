MEF Energy Forum 2026 – Shkupi do të jetë nikoqir i forumit më të madh energjetik në rajon
Më 1 dhe 2 qershor 2026, Shkupi do të shndërrohet në qendrën e dialogut rajonal për të ardhmen energjetike dhe klimatike të Evropës Juglindore, përmes edicionit të nëntë të MEF Energy Forum 2026, një nga ngjarjet më të rëndësishme në fushën e energjisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm në rajon.
Në kushtet e një transformimi gjithnjë e më intensiv klimatik dhe energjetik, fokusi nuk është më nëse ndryshimet do të ndodhin, por si do të realizohen ato, me çfarë ritmi dhe sa të drejta do të jenë për qytetarët dhe ekonomitë. Pikërisht për këtë arsye, forumi paraqet një platformë të rëndësishme që bashkon vendimmarrës, rregullatorë, investitorë, organizata ndërkombëtare dhe përfaqësues të shoqërisë civile, theksojnë organizatorët.
Gjatë viteve të fundit, MEF është konsoliduar si një nga platformat kryesore rajonale për diskutim dhe hartim politikash në fushën e energjisë dhe ndryshimeve klimatike. Edicioni i sivjetshëm merr peshë shtesë pasi forumi do të jetë një ngjarje zyrtare partnere në kuadër të presidencës së COP31.
Organizatorët theksojnë se përfundimet dhe rekomandimet që do të dalin nga forumi nuk do të kenë rëndësi vetëm për vendet e rajonit, por do të kontribuojnë edhe në debatet më të gjera ndërkombëtare për politikat klimatike dhe tranzicionin energjetik.
Ngjarja organizohet në partneritet me Delegacionin e Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut dhe Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor.
“Sfidat e sotme nuk njohin kufij, prandaj edhe përgjigjja duhet të jetë e përbashkët. Bashkëpunimi rajonal është kyç për qëndrueshmërinë klimatike, stabilitetin energjetik dhe zhvillimin e qëndrueshëm. MEF është një mundësi për partneritete të reja dhe zgjidhje konkrete me efekt real për qytetarët”, deklaroi ministri Muhamet Hoxha.
Një theks i veçantë do t’i kushtohet bashkëpunimit rajonal si parakusht për qëndrueshmërinë klimatike, stabilitetin energjetik dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik. Forumi do të mundësojë lidhjen e përfaqësuesve qeveritarë, kompanive dhe institucioneve financiare nga Ballkani Perëndimor, Turqia, Bashkimi Evropian dhe partnerë të tjerë globalë.
Sipas organizatorëve, MEF Energy Forum 2026 nuk është vetëm një konferencë, por një hapësirë ku politikat lidhen me sfidat reale, ndërsa ambiciet klimatike shndërrohen në iniciativa dhe zgjidhje konkrete. Kështu, këtë verë Shkupi do të jetë vendi ku do të zhvillohen diskutimet kyçe për të ardhmen energjetike të rajonit.