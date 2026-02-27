Meditim brenda arkivolit, trendi i pazakontë që po rritet në Japoni
Ajo që filloi si një ofertë e çuditshme nga një shtëpi funeralesh në prefekturën Chiba të Japonisë, është shndërruar në një trend.
“Vendosja në arkivol”, ose praktika e meditimit brenda një arkivoli, po u jep njerëzve një hapësirë të sigurt, edhe pse disi klaustrofobike, për të medituar.
Bizneset që promovojnë këtë shërbim kanë thënë se ky lloj meditimi është i dobishëm për njerëzit që duan të kalojnë kohë vetëm për të qetësuar nervat.
Trendi është rritur aq shumë saqë ka arkivole të ndryshme që mund të zgjidhni.
Klientët kanë mundësi të zgjedhin se si duan të shkojë seanca e tyre 30-minutëshe, me kosto 13 dollarë.
Natyrisht, ekziston mundësia e zgjedhjes midis një arkivoli të hapur ose të mbyllur, por ata mund të zgjedhin edhe melodi “shëruese”, një video të projektuar në tavan ose heshtje dhe qetësi totale. /Telegrafi/