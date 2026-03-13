Më shumë linja ajrore rrisin çmimet e biletave shkaku i përplasjeve në Lindjen e Mesme
Udhëtarët po përballen me rritje të çmimeve të biletave të aeroplanit dhe ulje të orareve të fluturimeve, ndërsa konflikti në Lindjen e Mesme po shkakton rritje të çmimeve të naftës.
Ekspertët parashikojnë se çmimet e biletave mund të mbeten të larta për muaj të tërë edhe nëse lufta qetësohet.
Rritja e kërkesës për itineraret e fluturimeve që shmangin ndalesat në Lindjen e Mesme dhe Gjirin Persik do të thotë gjithashtu se udhëtarët po duhet të paguajnë më shumë.
Cilat linja ajrore po rrisin çmimet e biletave?
Lufta SHBA-Izrael dhe Iran ka bërë që çmimet e naftës të rriten ndjeshëm për shkak të sulmeve ndaj rafinerive në rajon dhe pamundësisë së transportimit të naftës përmes Ngushticës së Hormuzit, gjë që nga ana tjetër po rrit kostot e karburantit të aeroplanëve.
Cathay Pacific, AirAsia dhe Thai Airways janë ndër një numër në rritje i linjave ajrore që po rrisin çmimet për të kompensuar rritjet.
SAS i Skandinavisë tha gjithashtu se ka prezantuar një "rregullim të përkohshëm të çmimeve".
Air New Zealand ka rritur çmimet dhe ka thënë se po i zvogëlon shërbimet e saj me 5%.
Kompania ajrore ka anuluar afërsisht 1,100 fluturime nga 16 marsi deri më 3 maj, gjë që ka të ngjarë të ndikojë në rreth 44,000 pasagjerë.
Dhjetëra transportues kanë zgjatur gjithashtu pezullimet e fluturimeve drejt destinacioneve në Lindjen e Mesme.
Finnair ka hequr fluturimet për në Doha dhe Dubai deri më 29 mars dhe nuk do të fluturojë nëpër hapësirën ajrore të Irakut, Iranit, Sirisë dhe Izraelit.
Kompania ajrore italiane ITA Airways ka pezulluar fluturimet për në Tel Aviv deri më 2 prill dhe ka zgjatur anulimet e fluturimeve në Dubai deri më 28 mars.
Shërbimet e KLM për në Dubai janë ndërprerë deri më 28 mars, ndërsa fluturimet për në Tel Aviv janë anuluar për pjesën e mbetur të sezonit të dimrit.
Grupi Lufthansa, i cili përfshin Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss dhe Brussels Airlines, ka anuluar fluturimet për në Tel Aviv deri më 2 prill dhe për në Dubai deri më 28 mars.
Wizz Air ka ndaluar fluturimet për në Izrael deri më 29 mars dhe ka pezulluar shërbimet për në Dubai, Abu Dhabi, Aman dhe Xheda nga destinacionet kontinentale të Evropës deri në mesin e shtatorit.
Transportuesit jo-evropianë, përfshirë Delta, Cathay Pacific dhe Air Canada, kanë bërë gjithashtu ndryshime në orar.
Këto ndërprerje të fluturimeve kanë rritur çmimet e biletave, ndërsa kërkesa për rrugë alternative që anashkalojnë Lindjen e Mesme është rritur. /Telegrafi/