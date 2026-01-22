"Më ka prekur në moral", Alba Pollozhani tregon se nga kush u zhgënjye në Big Brother
“Kush të ka zhgënjyer më së shumti deri tani?”, ishte pyetja e publikut që e bëri të mendonte Alba Pollozhanin.
Por banorja nuk hezitoi të përgjigjej, duke përmendur edhe raste konkrete.
“Për ta thënë realitetin jam zhgënjyer nga çdokush në sasi të ndryshme, por kjo jo patjetër për faj të tyre”, u përgjigj Alba.
"Një rast konkret tani ka qenë me Labin që afrimitetin tim njerëzor e ka përkthyer komplet për të sulmuar moralin tim si femër. Realisht më ka prekur e pranoj, po sidoqoftë çdokush dëshmon veten e vet. Ndonjëherë bëhet e tepërt ngarkesë. Vet unë, nuk dua të dëgjoj fjalë të tilla", tutje tha.
"Për momentin Albës i ka rënë pak disponimi a më bën mua të dobët, jo nuk më bën. Jam e sigurt që mund të kem bërë gabime kundrejt të tjerëve, por Alba nuk shpif. Të vij Labi të shpif diçka që nuk ka qenë të më prek te morali. E kam pritur siç pres nga të tjerët këtu brenda", shtoi mes të tjerash.
"Limin nuk mund ta komentoj dhe ta fus me të gjithë banorët e tjerë. Te Limi është përzier edhe çështje tjetër përpos lojës. Kemi pasur një histori dhe kam zgjedhur heshtjen në drejtim të Limit. Deri diku ndihem e zhgënjyer nga Limi", tha Pollozhani.
Në nominim veç Albës janë edhe Arditi, Hygerta, Labinoti dhe Ludo Lee. /Telegrafi/
